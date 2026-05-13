Masterchef 24/7: Conoce al chef con el RÉCORD del mayor número de ediciones calificando platillos

Sin lugar a dudas, los chefs que han calificado los platillos de quienes han pasado a lo largo de las 14 exitosas temporadas de MasterChef México han sido protagonistas de algunos de los momentos más divertidos, tensos y memorables en la historia del reality show en nuestro país; sin embargo, uno de ellos ha sido más recurrente que el resto, lo que ha colocado a la cabeza del selecto listado de profesionales de la gastronomía que han emitido algún veredicto.

Con motivo del próximo gran estreno de MasterChef 24/7, te invitamos a conocer al chef que ostenta el récord en cuanto al mayor número de ediciones calificando las propuestas de los concursantes.

El Chef Adrián Herrera vivirá su decimotercera aventura con MasterChef 24/7

El implacable Chef Adrián Herrera es el indiscutible ganador del récord, pues ha formado parte del reality show en 12 ocasiones distintas desde el año 2015 y la evolución de MasterChef México con el formato 24/7 garantiza su lugar en la cima de la prestigiosa lista con 13 veces en total.

Cabe apuntar que le siguió muy de cerca la querida Chef Betty Vázquez, con 11 veces en el puesto debido a que su última aparición ocurrió en el año 2022.

¿Qué hay de los actuales colegas del Chef Herrera? Pues tanto Zahie Téllez como Alfonso Cadena llevarán cuatro ediciones cada uno (contando la próxima con el formato 24/7), por lo que con una hipotética aparición más, empatarían con el Chef José Ramón Castillo.

¿Cuándo inicia MasterChef 24/7?

La ambiciosa evolución del popular reality show comenzará este domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO y podrás seguir todo lo que ocurra al interior de la cocina más famosa de México en Disney+ y todas nuestras redes sociales.