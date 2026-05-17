MasterChef 24/7 | Conoce la parrilla de MasterChef 24/7: invitados encienden la noche de estreno

La parrilla de MasterChef 24/7 se encendió en su noche de estreno con invitados especiales que llegaron para darle un toque único a esta nueva aventura. Entre emoción, fuego y mucha expectativa, la cocina recibió a personalidades que acompañarán esta primera etapa del reality, sumando energía y sorpresas al arranque del formato que nunca apaga sus cámaras.

