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MasterChef 24/7 | Conoce la parrilla de MasterChef 24/7: invitados encienden la noche de estreno

La primera noche llegó cargada de sorpresas y grandes invitados en la cocina.

La parrilla de MasterChef 24/7 se encendió en su noche de estreno con invitados especiales que llegaron para darle un toque único a esta nueva aventura. Entre emoción, fuego y mucha expectativa, la cocina recibió a personalidades que acompañarán esta primera etapa del reality, sumando energía y sorpresas al arranque del formato que nunca apaga sus cámaras.

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