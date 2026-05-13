MasterChef 24/7: Revelan a los últimos cinco creadores de contenido que vivirán la experiencia 24 horas con TikTok en la cocina más famosa de México

Este miércoles se dieron a conocer los nombres de los últimos creadores de contenido que formarán parte de la dinámica de MasterChef 24/7 y TikTok. Los influencers pasarán 24 horas en las instalaciones del programa para vivir la experiencia del nuevo formato en vivo, y uno de ellos podrá convertirse en parte de los participantes gracias al apoyo del público, quien podrá votar por su favorito.

Los 9 participantes que ya se habían confirmado son: La Abue Angie, Mauricio Riveroll, Alex Duran, Denisse Castillo, Alee López, Axel Armijo, Ale Hervi, Marlife y Ale Castellanos.

¿Quiénes se suman a la experiencia MasterChef y TikTok?

Cecia Loaiza : La youtuber e influencer, prima de Kimberly Loaiza , es conocida por su contenido de baile y sincronización de labios publicado en su cuenta de TikTok . La creadora de contenido, que llama a sus fans “ plebones ”, anunció a sus millones de seguidores su entrada al reto de 24 horas de MasterChef México 2026



: La , es conocida por su contenido de baile y sincronización de labios publicado en su cuenta de . La creadora de contenido, que llama a sus fans “ ”, anunció a sus millones de seguidores su entrada al Liza Baez : La popular creadora de contenido mexicana , conocida principalmente por sus videos de comedia, vlogs y aventuras en YouTube y TikTok , es una de las influencers que entrará por un día completo a la cocina más famosa de México .



: La popular , conocida principalmente por sus videos de comedia, vlogs y aventuras en , es una de las . Julio Vázquez : Conocido en redes sociales como @juliovm1, es un popular tiktoker e instagramer mexicano , reconocido por su contenido gastronómico enfocado en recetas, mixología y cocina norteña . El influencer será uno de los que buscará ganarse el gusto del público para formar parte de MasterChef 24/7



: Conocido en redes sociales como @juliovm1, es un popular , reconocido por su contenido gastronómico enfocado en . El influencer será uno de los que buscará ganarse el gusto del público para formar parte Susy Mouriz : Es una youtuber y creadora de contenido originaria de Panamá , reconocida por sus videos de comedia, retos y vlogs. Ha consolidado una exitosa carrera iniciada hace varios años; actualmente reside en México.



: Es una , reconocida por sus videos de comedia, retos y vlogs. Ha consolidado una exitosa carrera iniciada hace varios años; actualmente reside en México. Mariana Ávila: Conocida en redes sociales como marianamiamorch, es una popular creadora de contenido venezolana que destaca por sus videos en TikTok y YouTube, en los que publica comedia, vlogs diarios, retos y música.



Así puedes elegir a tu creador de contenido favorito para ser parte de MasterChef 2026

Las votaciones se realizarán y en la cuenta oficial del programa en TikTok (@masterchefmx). También podrás conocer detalles en la app de Azteca UNO y el sitio oficial de MasterChef México.

Los influencers permanecerán 24 horas en las nuevas instalaciones del reality del 14 al 15 de mayo de 2026 para buscar un lugar en la competencia de cocina y llegar hasta la final, que se llevará a cabo en agosto de este 2026.

Cuándo empieza MasterChef 24/7 2026 y dónde verlo

El estreno de MasterChef México 2026 en su formato 24/7 inicia el próximo domingo 17 de mayo a las 08:00 p.m. por la señal de Azteca UNO. La transmisión 24/7 estará disponible en Disney+, mientras que los detalles más destacados se podrán seguir en las redes sociales y el sitio oficial del reality.