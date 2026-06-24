“Llevo como dos días sin comer": Daniela habló en su clase privada sobre lo mal que se ha sentido tras la salida de Pablo en MasterChef 24/7

Daniela Parra recibió una clase especial que se convirtió en un espacio para sincerarse sobre lo mal que se ha sentido. La cocinera compartió cómo se ha sentido después de la salida de Pablo en MasterChef 24/7 y reveló que no ha sido fácil continuar en la competencia tras ese momento, siendo que incluso no ha comido y ha declarado que tiene el corazón roto.