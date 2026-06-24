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El Chef Adrián Herrera invitó a ser positivos a los Cocineros que fueron elegidos al final de este reto en la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7

El Chef Adrián comparte un mensaje de apoyo para fortalecer la confianza de los cocineros en la competencia.

El Chef Adrián Herrera dedicó unas palabras de motivación a los cocineros que fueron elegidos al final de la jornada en MasterChef 24/7. Además, les recordó que mantener una mentalidad fuerte y positiva será clave para enfrentar los retos que vienen en la competencia.

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