El Chef Adrián Herrera invitó a ser positivos a los Cocineros que fueron elegidos al final de este reto en la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7
El Chef Adrián comparte un mensaje de apoyo para fortalecer la confianza de los cocineros en la competencia.
El Chef Adrián Herrera dedicó unas palabras de motivación a los cocineros que fueron elegidos al final de la jornada en MasterChef 24/7. Además, les recordó que mantener una mentalidad fuerte y positiva será clave para enfrentar los retos que vienen en la competencia.