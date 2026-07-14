De ser constante con el Delantal Negro a ser el Cocinero MÁS poderoso de MasterChef 24/7, esto ha pasado con Luis
Luis pasó de estar en riesgo de eliminación a tomar decisiones clave dentro de la competencia.
El recorrido de Luis ha dado un giro importante en los últimos días pues después de enfrentar la presión de pasar de tener muchos Delantales Negros, hoy por hoy se ha convertido en uno de los Cocineros con mayor poder dentro de la competencia, tomando decisiones que influyen directamente en el rumbo de los retos y de sus compañeros de MasterChef 24/7.