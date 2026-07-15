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Entre besos y arrumacos: Así celebraron su actuación en MasterChef 24/7 esta noche Michelle y Lancer (VIDEO)

Los cocineros tuvieron una muy buena participación en MasterChef 24/7 este 15 de junio.

Este miércoles de batalla por equipos, Michelle y Lancer fueron dos de los tres cocineros (junto con Claudia) que lograron subir al balcón de MasterChef 24/7 y así asegurar su permanencia en el reality una semana más. Por lo anterior, no dudaron en festejar su victoria demostrándose su cariño entre besos y abrazos.

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