¿Dónde ver la experiencia TikTok de MasterChef 24/7 EN VIVO y GRATIS hoy, 14 de mayo?

La experiencia TikTok de MasterChef 24/7 iniciará a las 12 del mediodía de este jueves 14 de mayo del 2025 con la participación de 13 creadores de contenido que están listos para presumir sus mejores recetas por un día... ¡y sí, la transmisión EN VIVO está disponible totalmente GRATIS para que no te pierdas un solo chisme!

¿Dónde ver la transmisión completa de la experiencia TikTok de MasterChef 24/7 hoy, jueves 14 de marzo del 2026?

La transmisión de MasterChef 24/7 con 13 tiktokers que disfrutarán de sus instalaciones pero también sudarán con los retos y las críticas de nuestros expertos chefs por 24 horas está disponible en el sitio web de Azteca UNO de manera gratuita.

¡Así es! Para unirte a MasterChef 24/7 y dar tu opinión en redes sociales sobre todo lo que pase en la cocina más viral de México lo único que debes hacer es tener una computadora o teléfono celular con conexión estable a Internet y hacer click en la siguiente liga: https://www.tvazteca.com/aztecauno/masterchef/transmision-en-vivo-24-7 .

Las cámaras y los micrófonos ya están listos para brindarte la experiencia inmersiva que te mereces, y es que MasterChef 24/7 apunta para ser ¡mucho más! que un simple reality show de cocina... ¡habrá muchas dinámicas y sorpresas que seguramente harán sudar a los influencers!

La experiencia TikTok de MasterChef 24/7 sólo estará disponible a través de Internet, mientras que la conexión vía streaming a través de Disney+ estará disponible a partir del estreno formal del reality el próximo domingo 17 de mayo del 2026 a las 08:00 de la noche, según se pudo corroborar en la plataforma.

¡Así que ya sabes! Mientras llega el esperado arranque de MasterChef 24/7, hay bastante chismecito por comentar con la llegada de 13 creadores de contenido dispuestos a disfrutar de una experiencia divertida, pero llena de desafíos culinarios.

¿Qué influencers vivirán la experiencia TikTok de MasterChef 24/7?

En total, 13 creadores de contenido se anotaron para vivir este apasionante reto de cocina y ellos fueron:

Mariana Ávila

Susy Mouriz

Julio Vázquez

Liza Báez

Cecia Loaiza

Ale Castellanos

Marlife

Ale Hervi

Axel Armijo

Alee López

Denisse Castillo

Alex Durán

Abue Angie Recetas

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 2026.

¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7?

El estreno de MasterChef 2026 es el domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO. Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO, entonces podrás sintonizar el 24/7 desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.