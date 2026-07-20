El Chef Adrián Herrera le puso un gran reto a los Cocineros de MasterChef 24/7 donde deberán subir el nivel para buscar el Pin del Chef este lunes
El segundo reto diseñado por el Chef Adrián Herrera pondrá a prueba la técnica y creatividad de los participantes.
La exigencia aumenta con el segundo reto especial del Chef Adrián Herrera este lunes en MasterChef 24/7. En esta ocasión, los cocineros deberán demostrar su nivel enfrentándose a la preparación de jabalí, un ingrediente que pondrá a prueba su técnica, ejecución y capacidad para sorprender a los jueces.