La exigencia sube en MasterChef 24/7 y en el PreShow fuimos testigos de lo que les espera a los Cocineros
Estos fueron los momentos más destacados de las últimas horas de MasterChef 24/7 que se repasaron en el PreShow.
Las cosas podrían ponerse de cabeza como Leslie en MasterChef 24/7, esto fue lo que comentó con Antonio respecto a las conductas de algunos Cocineros que han dejado mucho qué desear, además de que repasamos los momentos más intensos tanto de la gala como de las clases que estos han tomado.