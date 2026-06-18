¡Las votaciones del público hablaron! Ixdit es la cocinera que subió al Balcón de la Salvación en MasterChef 24/7
La decisión del público cambió el rumbo de la competencia en la quinta semana de MasterChef 24/7.
El apoyo del público fue clave en MasterChef 24/7, pues gracias a sus votos Ixdit logró subir al Balcón de la Salvación de la quinta semana. Con este importante beneficio, continúa avanzando en la competencia y demuestra que el respaldo de los fans puede hacer la diferencia de cara a una semana de Eliminación.