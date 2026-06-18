La tensión entre Antrax y Luis continúa creciendo en MasterChef 24/7, más en estos días en que ambos deben preparar el desayuno, ¿Quién tiene la razón?
Una nueva disputa llega a la cocina mientras Antrax y Luis buscan demostrar quién tiene la razón.
La rivalidad entre Antrax y Luis continúa creciendo, especialmente durante los días en que ambos tienen el desafío de preparar juntos el desayuno lo que les obliga a convivir aún más dentro de MasterChef 24/7. Las diferencias de opinión salen a la luz y la competencia pone a prueba su trabajo dentro de la cocina.