La Chef Isabel Carvajal se sumó a Leslie y Antonio en el PreShow de MasterChef 24/7

¿Será que las tensiones crecen? Aunque algunos Cocineros se han visto obligados a trabajar juntos, la convivencia les pone muchas veces los confronta, pues las personalidades y maneras comienza a abrir brechas dentro de la convivencia y la Chef Isabel Carvajal ha sido testigo de estas relaciones dentro MasterChef 24/7 como en las preparaciones de sopes para el desayuno.