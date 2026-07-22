OFICIAL: Estos son los dos Capitanes de la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7
Las votaciones y la decisión de Flor marcaron el rumbo de la competencia con la elección de los dos primeros Capitanes.
La estrategia comenzó a tomar forma luego de que el público eligiera mediante votaciones al primer Capitán de la noche, posteriormente, Flor tuvo en sus manos la importante decisión de seleccionar al segundo Capitán de MasterChef 24/7, dejando listos a dos de los líderes que buscarán llevar a sus equipos a la victoria.