Así fue como los Chefs asesoraron a los Cocineros en uno de los Retos más difíciles de MasterChef 24/7
Los Chefs recorrieron las estaciones para asesorar a los Cocineros en el desafío más exigente hasta ahora.
Los Chefs brindaron asesorías clave a los Cocineros durante el reto más complejo de toda la temporada de MasterChef 24/7. Con observaciones, consejos y correcciones, buscaron guiarlos para perfeccionar sus platillos y enfrentar con éxito un desafío que exige técnica, organización y precisión.