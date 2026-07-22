“Fui capitana pero a qué costo": Carmen se queja del resultado de esta noche en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Así fue como Carmen se sinceró con sus compañeros de MasterChef 24/7.
Tras una agotadora jornada de competencia, el liderazgo le pasó una factura muy alta a Carmen dentro de MasterChef 24/7. Al regresar al Mundo MasterChef 24/7, la participante no pudo ocultar su desánimo y se sinceró con Las Divas sobre el amargo sabor que le dejó el resultado de esta noche. “Fui capitana, pero ¿a qué costo?”, confesó desmoralizada ante sus compañeras, dejando en evidencia el desgaste emocional y la presión que implicó tomar las riendas de su equipo.