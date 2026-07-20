MasterChef 24/7 | ¡La cocina está que arde! Los invitados elevan el nivel!

La tensión aumenta en MasterChef 24/7 con la llegada de invitados especiales que revolucionan la cocina más famosa de México. Sus exigencias y los platillos que deberán preparar los participantes elevarán el nivel de la competencia, obligando a los cocineros a demostrar su creatividad, técnica y capacidad para trabajar bajo presión. En una noche donde cada detalle cuenta, cualquier error puede marcar la diferencia entre subir al balcón o ponerse en riesgo de abandonar la competencia.

