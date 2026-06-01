Segunda ronda de degustaciones: Emmanuel apuesta por “Del odio al amor”, pero no conquista a los chefs en MasterChef 24/7

La segunda ronda de degustaciones continuó en MasterChef 24/7 con la presentación de Emmanuel y su propuesta mar y tierra titulada “Del odio al amor... ¡mua!”. El platillo destacó por su concepto y la historia detrás de la preparación, pero al momento de la evaluación los chefs señalaron varios aspectos que no terminaron de convencerlos. Aunque reconocieron el esfuerzo y la intención de la dupla, la degustación dejó claro que la competencia por el Pin del Chef está más exigente que nunca y que cada detalle puede marcar la diferencia.