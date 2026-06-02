“Van a hablar mal de ti": Flor recibe poderoso consejo tras ganar el Pin en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Flor arrasó en MasterChef 24/7 y se ganó el Pin del chef en la semana 3, lo que significa que tendrá varios beneficios y será la encargada de poner orden entre los cocineros. Es por esto que la Chef Isabel Carvajal se tomó el tiempo de aconsejarla para que no le tema a ser firme como líder y le recordó que cuando una persona está avanzando, siempre va a tener enemigos, pero eso no la tiene que detener.