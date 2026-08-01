¡Sábado de hamburguesas al estilo MasterChef 24/7! Así les quedó a los cocineros el menú de hoy (VIDEO)

Los 12 cocineros que aún permanecen en el universo MasterChef 24/7 arrancaron agosto con el pie derecho: primero, Luis recibió un sabroso pastel con temática LGBTI+ para celebrar su cumpleaños y, después, 6 voluntarios se fueron a la Dark Kitchen a preparar hamburguesas... ¡el pan calientito, la carne monchosa con mucho queso, los aderezos cremosos y hasta el postrecito formaron parte del menú!