MasterChef 24/7 | Ricardo rompe el silencio y revela quiénes son reales y quiénes no

Luego de despedirse de MasterChef 24/7, Ricardo visitó a los hosts digitales para hablar sin filtros sobre su experiencia en la competencia. Durante la charla, compartió su visión sobre las relaciones que se formaron dentro de la cocina, las alianzas que considera auténticas y aquellas actitudes que, según él, no fueron del todo sinceras. Entre anécdotas, confesiones y opiniones directas, Ricardo dejó varios temas sobre la mesa y ofreció una perspectiva diferente de todo lo que ocurrió detrás de cámaras en el mundo MasterChef.

