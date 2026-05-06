MasterChef 24/7 | Lily Cuéllar llega a imponer disciplina y carácter a la cocina más famosa de México

Lily Cuéllar dejó claro que su llegada a MasterChef 24/7 será para imponer disciplina y enseñar las bases correctas de la pastelería. La chef explicó que busca que los participantes aprendan técnica, precisión y constancia dentro de la cocina, asegurando que viene preparada para exigir al máximo. Incluso comentó que, si hace falta “jalar orejas”, está lista para hacerlo con tal de sacar la mejor versión de cada concursante.