¡Será el Pin del Chef MÁS importante de la temporada! ¿Quién ganará esta noche en MasterChef 24/7?

La competencia entra en su etapa más intensa donde esta noche estará en juego el Pin del Chef más importante de toda la temporada de MasterChef 24/7. Solo uno de los cocineros logrará quedarse con este codiciado reconocimiento y acceder a beneficios que podrían cambiar por completo el rumbo de la competencia. La gran pregunta es: ¿quién será el ganador?