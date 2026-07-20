¡Será el Pin del Chef MÁS importante de la temporada! ¿Quién ganará esta noche en MasterChef 24/7?
El momento más decisivo llegó: un solo cocinero obtendrá el Pin del Chef con los mayores beneficios del juego.
La competencia entra en su etapa más intensa donde esta noche estará en juego el Pin del Chef más importante de toda la temporada de MasterChef 24/7. Solo uno de los cocineros logrará quedarse con este codiciado reconocimiento y acceder a beneficios que podrían cambiar por completo el rumbo de la competencia. La gran pregunta es: ¿quién será el ganador?