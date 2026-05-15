MasterChef 24/7|Los platillos de los tiktokers que dejaron sin palabras a la maestra del fuego Isabel Carvajal
Los tiktokers se dieron a la tarea de preparar sus mejores platillos y el resultado sin duda sorprendió a más de uno.
Durante uno de los retos de la experiencia con TikTok en el Mundo de MasterChef 24/7, los creadores de contenido se dieron a la tarea de cocinar platillos para la maestra del fuego Isabel Carvajal, quien definió a uno de ellos como un platillo al estilo de Salvador Dalí: se ve un poco... exótico, dijo.