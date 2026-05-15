¿Cuándo conocerás a TODOS los cocineros de MasterChef 24/7? ¡Entérate!

MasterChef 24/7 está más que listo para su arranque oficial : este viernes, en medio de gritos y muchísimos nervios, nuestros host digitales Leslie Gallardo y Antonio Betancourt confirmaron que el tiktoker Julio Vázquez se quedará en el reality como cocinero ... ¿pero qué pasó con los demás, cuándo los conoceremos?

¿Cuándo conoceremos a los participantes de MasterChef 24/7?

Para MasterChef 24/7, los cocineros fueron elegidos a través de un minucioso casting que puso a prueba sus habilidades culinarias ante la cámara; sin embargo, la lista completa de los afortunados aún es un... ¡auténtico misterio!

Lo cierto es que los chismes y las especulaciones durarán unos días más, pues será hasta el ESTRENO oficial de MasterChef 24/7 que conoceremos definitivamente a los fans de la cocina que se sumarán a esta aventura culinaria junto con nuestro adorado Julio Vázquez.

La experiencia TikTok de MasterChef 24/7 fue todo un éxito ya que hubo literalmente de todo: conocimos las instalaciones de lujo, escuchamos muchísimo chismecito, hubo risas, chistes, accidentes y momentos de tensión con las exigentes dinámicas de cocina, por lo que estamos seguros de que este reality se convertirá en tu favorito del verano.

¡No te pierdas el estreno, que ahí conoceremos a TODOS los cocineros que están listos para complacer a los exigentes jueces con sus creaciones! A continuación, lo que debes saber:

¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7?

El estreno de MasterChef 2026 es el domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO. Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO, entonces podrás sintonizar el 24/7 desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.