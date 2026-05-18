MasterChef 24/7: Isabel Carvajal regaña a los cocineros y advierte que habrá CONSECUENCIAS por una falta

Luego de que pasaron la noche en vela por el primer reto con los "Maestros del fuego", los participantes CONFIRMADOS de MasterChef 24/7 tuvieron una evaluación con la chef Isabel Carvajal. Sin embargo, las cosas no salieron como ellos esperaban y, lejos de recibir halagos por sus preparaciones, fueron duramente regañados por el comportamiento que mostraron durante las primeras horas en las instalaciones.

"Ustedes saben que los estamos viendo las 24 horas y hubo ciertas acciones que no están bien. Entonces, en la noche habrá CONSECUENCIAS", mencionó, evitando decir lo que pasó, pero advirtiendo a los responsables que todo quedó documentado. También aprovechó para reprender a Lancer, señalando que no puede estar sin hacer nada en la cocina y siempre debe buscar la forma de ayudar.

¿Cuál será el castigo para los participantes de MasterChef 24/7?

A pesar de que la chef Isabel Carvajal expresó su molestia por lo ocurrido durante la madrugada, no reveló qué pasará exactamente con los cocineros "infractores". En su lugar, solo se limitó a decir que tienen todo perfectamente revisado y que será en la noche del 18 de mayo del 2026 cuando se confirme el PRIMER CASTIGO en MasterChef 24/7.

¿Quiénes son los "Maestros del fuego" en MasterChef 24/7?

En esta temporada 2026 de MasterChef 24/7, los participantes tomarán clases con destacados personajes de la gastronomía nacional, quienes se encargarán de transmitirles sus conocimientos y técnicas para que cada uno de sus platillos sea excepcional. El equipo de "Maestros del fuego" está conformado por Isabel Carvajal, Diego Niño, Lili Cuéllar y Édgar Núñez (que ya los dejó sin dormir en su primera noche).

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Si no te quieres perder ni un solo detalle de lo que pasa en MasterChef 24/7, puedes sintonizar las transmisiones mediante el sitio web de Azteca UNO, el canal de YouTube y el TikTok de Master Chef México y el acceso total de Disney+. Recuerda que a lo largo del día los participantes se enfrentarán a diferentes pruebas que marcarán el rumbo de la competencia.