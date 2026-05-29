“Es una falta de respeto": Michelle arremete contra un cocinero de MasterChef 24/7 por sus malos hábitos

En la semana 2 de MasterChef 24/7, Michelle reafirmó que tiene una personalidad muy fuerte y no está dispuesta a quedarse callada cuando algo le molesta. Así que se atrevió a confesarle a Arturo que se siente un tanto incómoda en el cuarto porque hay participantes que “se sienten en su casa” y no respetan las áreas comunes. Además, Michelle reconoció que le desagrada que Emmanuel se la pase sin playera y zapatos todo el tiempo, pues considera que estos malos hábitos son una falta de respeto para los demas.

