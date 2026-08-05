uno nuevo
masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Ixdit toma su decisión y elige a su acompañante para su salida del Mundo MasterChef (VIDEO)

La cocinera también recibirá una clase magistral por haber hecho el mejor pastel salado de la pasada gala de beneficios y castigos

Tras haber sido elegida como una de las mejores participantes de la pasada gala de beneficios y castigos, Ixdit podrá salir del Mundo MasterChef con un acompañante de su elección para realizar una actividad, por lo que se dio a la tarea de escoger al compañero que irá con ella.

Tags relacionados
MasterChef Mejores Momentos de MasterChef 24/7

Videos