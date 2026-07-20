masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿La más débil? Jazmín es elegida como la Cocinera “más verde” por sus compañeros de MasterChef 24/7

Los cocineros eligieron a Jazmín como la participante con menos experiencia dentro de la cocina.

Un nuevo momento dio de qué hablar en MasterChef 24/7, luego de que Jazmín fuera elegida como “la más verde” de la competencia debido a sus capacidades dentro de la cocina. La decisión abrió el debate entre los cocineros y los seguidores del reality, quienes ya tienen opiniones divididas sobre este señalamiento.

Tags relacionados
MasterChef Pin del Chef de MasterChef

Videos