MasterChef 24/7 | La cocina más poderosa recibe a los Chefs que serán jurado
La llegada de los Chefs marca el inicio de una etapa llena de exigencia y grandes retos.
La cocina más famosa de México abrió sus puertas para recibir a los chefs que formarán parte del jurado en MasterChef 24/7. Con experiencia, carácter y una visión única de la gastronomía, serán los encargados de evaluar cada preparación y acompañar a los cocineros en este nuevo formato. Su llegada representa el inicio de una competencia donde la técnica, la creatividad y la disciplina serán clave para avanzar.