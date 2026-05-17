MasterChef 24/7 | La cocina más poderosa recibe a los Chefs que serán jurado

La cocina más famosa de México abrió sus puertas para recibir a los chefs que formarán parte del jurado en MasterChef 24/7. Con experiencia, carácter y una visión única de la gastronomía, serán los encargados de evaluar cada preparación y acompañar a los cocineros en este nuevo formato. Su llegada representa el inicio de una competencia donde la técnica, la creatividad y la disciplina serán clave para avanzar.

