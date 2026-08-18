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La primera degustación nos dejó a los Cocineros que podrían ser eliminados de MasterChef 24/7 este martes 18 de agosto

La primera degustación puso a prueba a los Cocineros y marcó el rumbo hacia una nueva eliminación.

Así fue como se llevó a cabo la primera degustación de la noche, donde los Chefs evaluaron los platillos para definir cuáles destacaron y cuáles quedaron entre los peores. El resultado comienza a perfilar a los Cocineros que están en riesgo de enfrentar una nueva eliminación de MasterChef 24/7.

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