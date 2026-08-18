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Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo del 18 de agosto

Los sobrevivientes se enfrentaron en un juego de diversas etapas por el único collar de Inmunidad Individual de la jornada

Tras la eliminación de Aurélie de Survivor México La Reliquia en Llamas, los sobrevivientes restantes se enfrentaron en diversas etapas tanto por el único collar de Inmunidad Individual de la jornada como por una esperada recompensa. Además, esta noche se llevó a cabo el segundo Juego de Extinción de la última semana del reality show.

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