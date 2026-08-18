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Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo del 17 de agosto

La semana final arrancó con varias sorpresas en la prueba por dos collares de Inmunidad Individual

La semana final de Survivor México La Reliquia en Llamas arrancó con varias sorpresas en la prueba por dos collares de Inmunidad Individual, pues fue escenario de un juego por parejas y de un inesperado papiro que le otorgó inmunidad a una sobreviviente del reality show. Por otro lado, el Concejo Tribal vivió un empate en la votación de quienes tendrían que disputar el primer Juego de Extinción de la recta final de la extrema competencia.

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