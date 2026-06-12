“Todos creen que soy el que peor cocina": Pablo afirma que esto piensan de él dentro de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Pablo aseguró que siente que ha decepcionado a sus seguidores en Guatemala, pues estarían esperando que su desempeño fuera muy exitoso, sin embargo, esta noche enfrentó un momento tenso cuando entregó un platillo a medio cocer, por lo que los chef decidieron otorgarle en ese momento el temido delantal negro, y con él, el riesgo de dejar MasterChef 24/7 el próximo domingo de eliminación.