“Todos creen que soy el que peor cocina": Pablo afirma que esto piensan de él dentro de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Pablo ofreció disculpas a todos los que siente que ha decepcionado por su desempeño en MasterChef 24/7.
Pablo aseguró que siente que ha decepcionado a sus seguidores en Guatemala, pues estarían esperando que su desempeño fuera muy exitoso, sin embargo, esta noche enfrentó un momento tenso cuando entregó un platillo a medio cocer, por lo que los chef decidieron otorgarle en ese momento el temido delantal negro, y con él, el riesgo de dejar MasterChef 24/7 el próximo domingo de eliminación.