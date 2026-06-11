“No sé por qué me siento así": Pablo rompe en llanto tras recibir directo un delantal negro en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Las emociones están a flor de piel en MasterChef 24/7, y esta vez fue Pablo quien no pudo contener las lágrimas, luego de que durante el jueves de delantales negros, recibiera la prenda más temida del concurso por haber entregado un platillo con la carne de cerdo a medio cocer. Este hecho le costó el riesgo de ser eliminado el próximo domingo.