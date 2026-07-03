Lancer ganó el Reto Express del día y ha conseguido una gran ventaja sobre sus compañeros este viernes de Salvación en MasterChef 24/7
Lancer inicia con una importante ventaja en el Reto de Salvación de este viernes, pero aún debe demostrarla.
Lancer llega al Reto de Salvación con una gran ventaja que podría acercarlo a asegurar su permanencia en la competencia. Sin embargo, el desafío aún no está definido y tendrá que aprovechar cada oportunidad para lograr la ansiada Salvación en MasterChef 24/7.