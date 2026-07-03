Cludia conquistó el primer reto de lal Reto de Salvación, pero en seguida quedó fuera del segundo al olvidar su proteína para seguir cocinando en MasterChef 24/7
Tras liderar la puntuación del primer reto, Claudia olvidó una proteína clave y quedó fuera del segundo desafío.
Claudia fue la mejor calificada en el primer reto de la noche, pero todo cambió en cuestión de minutos. Al olvidar una proteína indispensable para el segundo desafío, se quedó sin poder cocinar y perdió la oportunidad de competir en esta prueba de MasterChef 24/7.