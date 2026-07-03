Inician las primeras y sorpresivas degustaciones en MasterChef 24/7 del Reto de Salvación ¿Quién sumará más puntos?
Los jueces comienzan a probar los primeros platillos del reto y cada punto será clave para el resultado de esta noche.
Las primeras degustaciones ya comenzaron y los jueces evaluarán cada detalle de los platillos presentados en esta noche de Última Salvación en MasterChef 24/7. La puntuación obtenida en esta etapa será fundamental para definir quiénes toman ventaja y quiénes quedan en riesgo durante la noche.