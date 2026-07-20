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Las primeras degustaciones de la noche definieron a los Cocineros que podrían ganar el Pin del Chef este lunes en MasterChef 24/7

Las degustaciones serán clave para conocer a los cocineros que avanzarán a la siguiente ronda.

La competencia por el Pin del Chef entra en una etapa decisiva en MasterChef 24/7. Las degustaciones por parejas de bagels serán las encargadas de definir qué cocineros lograrán avanzar a la siguiente ronda y quiénes verán terminar su camino en la búsqueda del beneficio más importante de este lunes.

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