Las primeras degustaciones de la noche definieron a los Cocineros que podrían ganar el Pin del Chef este lunes en MasterChef 24/7
Las degustaciones serán clave para conocer a los cocineros que avanzarán a la siguiente ronda.
La competencia por el Pin del Chef entra en una etapa decisiva en MasterChef 24/7. Las degustaciones por parejas de bagels serán las encargadas de definir qué cocineros lograrán avanzar a la siguiente ronda y quiénes verán terminar su camino en la búsqueda del beneficio más importante de este lunes.