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No conocen los ingredientes... Los Chefs visitan a los Cocineros en esta noche de Delantales Negros de MasterChef 24/7

La complejidad de los ingredientes orientales obligó a los Chefs a acercarse a las estaciones de los Delantales Negros.

La cocina oriental puso en aprietos a los participantes durante el reto de Delantales Negros de MasterChef 24/7. Debido al desconocimiento y la complejidad de varios ingredientes, los Chefs recorrieron las estaciones para observar de cerca el trabajo de cada Cocinero y conocer cómo enfrentaban este importante desafío.

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