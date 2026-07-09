No conocen los ingredientes... Los Chefs visitan a los Cocineros en esta noche de Delantales Negros de MasterChef 24/7
La complejidad de los ingredientes orientales obligó a los Chefs a acercarse a las estaciones de los Delantales Negros.
La cocina oriental puso en aprietos a los participantes durante el reto de Delantales Negros de MasterChef 24/7. Debido al desconocimiento y la complejidad de varios ingredientes, los Chefs recorrieron las estaciones para observar de cerca el trabajo de cada Cocinero y conocer cómo enfrentaban este importante desafío.