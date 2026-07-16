Este jueves los Cocineros de MasterChef 24/7 harán un platillo especial para su niño interior; conoce de qué se trata
La nostalgia y la creatividad se unen en un reto donde los cocineros rendirán homenaje a su niño interior.
Los cocineros enfrentarán un reto muy especial con temática de Día de Feria, en el que deberán preparar un platillo inspirado en su niño interior. Los recuerdos, las emociones y los sabores de la infancia serán clave para conquistar el paladar de los jueces en MasterChef 24/7.