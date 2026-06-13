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¡Se armaron los XV en MasterChef 24/7! Los cocineros le organizan una fiesta a Claudia con todo y chambelanes (VIDEO)

Todos los participantes de MasterChef 24/7 dejaron de lado sus diferencias y armaron todo un festejo para que Claudia tuviera un cumpleaños inolvidable.

A pesar de todos los conflictos que han tenido los cocineros de MasterChef 24/7 por la limpieza y la comida, se dispusieron a hacer una tregua para celebrar el cumpleaños de Claudia. Así que unieron fuerzas y aprovecharon los momentos de distracción de su compañera para planear una fiesta muy peculiar en la que hasta Pablo se apuntó para ser uno de los chambelanes principales.

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