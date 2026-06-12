“Esto es una porquería": El Chef Diego Niño enfurece con Pablo por su desorden en la cocina de MasterChef 24/7

La cuarta semana de MasterChef 24/7 no ha sido nada sencilla para Pablo, pues no ha podido salir victorioso de ningún reto y ha recibido muy malas críticas sobre sus platillos. Y luego de la desastrosa receta de carne de cerdo que lo llevó a tener delantal negro, tuvo un incidente en la clase con el Chef Diego Niño que terminó en un fuerte regaño.

Esto porque cuando el "Maestro del fuego" pasó a su estación para ver cómo iba con el reto de las tortas de milanesa, se dio cuenta de que el cocinero tenía mucho desorden y además estaba picando aguacate sobre una tabla sucia. Por lo que no tardó en regañarlo enérgicamente y le gritó que limpiara todo antes de seguir trabajando.

"Esto es una porquería, cómo vas a estar cortando así las cosas. Limpia por favor", le dijo, justo antes de que se pusiera a regañar a los demás participantes que tampoco estaban siguiendo correctamente las instrucciones.

El TERRIBLE ERROR de Pablo en el jueves de mandiles negros en MasterChef 24/7

Estos regaños por parte del Chef Diego Niño tomaron por sorpresa para Pablo, quien una noche antes también experimentó una fuerte llamada de atención por parte de la Chef Zahie Téllez y quedó exhibido enfrente de todos los participantes de MasterChef 24/7. Lo anterior porque presentó una preparación con carne de cerdo, pero no se dio cuenta de que la proteína seguía cruda.

Así que la chef no solo lo reprendió por no prestarle atención a un detalle tan importante, sino que se negó a probar su platillo y lo mandó directamente a las próximas pruebas de eliminación en MasterChef 24/7. Así que todo esto ha permeado en el ánimo del participante guatemalteco y Pablo tuvo una plática muy sincera con Daniela, que se ha convertido en su confidente dentro de la competencia.

@masterchefmx Pablo le abre su corazón a Daniela sobre cómo se siente dentro del Mundo Masterchef 🥺 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

Estos son TODOS los cocineros de MasterChef 24/7 que tienen delantal negro para la semana 4

Hasta el momento, son 5 los cocineros que se enfrentarán al cuarto domingo de eliminación en MasterChef 24/7. Se trata de Carmen, Flor, Pablo, Lancer y Michelle. La primera en recibir el mandil negro fue Carmen, como sanción por la falta de respeto que cometió en contra de la Chef Zahie Téllez y el resto fueron por la mala ejecución de sus platillos en los retos del jueves 11 de junio.