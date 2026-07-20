PostShow | ¡Nora rompe el silencio! Así vivió su eliminación de MasterChef 24/7

Luego de convertirse en la décima eliminada de MasterChef 24/7, Nora ofreció sus primeras declaraciones sobre su salida de la competencia. La cocinera habló de la experiencia que vivió dentro de la cocina más famosa de México, los desafíos que enfrentó durante la temporada y las emociones que dejó su despedida. Además, agradeció el apoyo del público y de sus compañeros, asegurando que su paso por el reality le dejó grandes aprendizajes tanto en lo personal como en lo culinario.

