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El PreShow de este miércoles vivimos lo mejor de las últimas horas donde previo a la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7

Antonio y Leslie hablan en la previa de MasterChef 24/7 en uno de los días más tensos de la competencia.

El reto por la Capitanía exigió lo mejor de cada cocinero, donde Claudia y Daniela lograron destacar dentro de los demás Cocineros, dejando un gran momento en MasterChef 24/7. El pastel salado les hizo enfrentar un gran reto que volvió a medir la habilidades de todos los participantes, además de que la convivencia sigue marcando diferencia en el día a día.

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