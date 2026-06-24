El PreShow de este miércoles vivimos lo mejor de las últimas horas donde previo a la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7

El reto por la Capitanía exigió lo mejor de cada cocinero, donde Claudia y Daniela lograron destacar dentro de los demás Cocineros, dejando un gran momento en MasterChef 24/7. El pastel salado les hizo enfrentar un gran reto que volvió a medir la habilidades de todos los participantes, además de que la convivencia sigue marcando diferencia en el día a día.