“Tienes que respetar": Michelle EXPLOTA contra Ixdit durante la clase de mermeladas en MasterChef 24/7

La presión por el reto de mermeladas con la chef Lili Cuéllar llevó al límite a los cocineros de MasterChef 24/7, pues por primera vez sus preparaciones serán probadas por nuevas personas. Y como era de esperarse, los conflictos no tardaron en aparecer, empezando por Michelle, quien se enojó con Ixdit por “quemarla” mientras esterilizaban frascos y le reprochó que invadiera los espacios que estaba utilizando.