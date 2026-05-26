“Tienes que respetar": Michelle EXPLOTA contra Ixdit durante la clase de mermeladas en MasterChef 24/7
La chef Lili Cuéllar les dejó una importante tarea a los participantes de MasterChef 24/7, pero los ánimos se encendieron por un desacuerdo en la cocina.
La presión por el reto de mermeladas con la chef Lili Cuéllar llevó al límite a los cocineros de MasterChef 24/7, pues por primera vez sus preparaciones serán probadas por nuevas personas. Y como era de esperarse, los conflictos no tardaron en aparecer, empezando por Michelle, quien se enojó con Ixdit por “quemarla” mientras esterilizaban frascos y le reprochó que invadiera los espacios que estaba utilizando.