“Si eres una berrinchuda, tu familia te está soportando": Ramahá sostiene sus declaraciones sobre Michelle en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El cocinero no se quedó callado luego de la respuesta de Michelle en el reto express de ayer
El reto express del pasado martes sigue provocando una guerra de declaraciones entre Michelle y Ramahá, pues el cocinero sostuvo frente a sus aliados lo que dijo sobre los privilegios de los que ha gozado su compañera y la manera en que han formado su polémica personalidad.