“No es que sepa cocinar": Michelle despotrica contra Ramahá tras la gala de beneficios y castigos de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Las declaraciones del nuevo capitán del equipo azul en el reto express del pasado martes continúan molestando a la cocinera
Tras las declaraciones emitidas por Ramahá en el reto express del pasado martes, Michelle decidió retomar el tema en una conversación con Claudia después de la gala de beneficios y castigos en la que también menospreció el talento del nuevo capitán del equipo azul en la cocina.