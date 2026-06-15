Resumen del jueves 11 de junio: La tensión y el sazón se apoderan de MasterChef 24/7

El jueves 11 de junio estuvo lleno de intensidad en MasterChef 24/7. La presión aumentó en cada estación mientras los cocineros enfrentaban nuevos desafíos y tomaban decisiones clave para mantenerse en la competencia. Entre estrategias, emociones encontradas y mucho trabajo en equipo, el calor de la cocina se hizo sentir como nunca. Los platillos, las degustaciones y los momentos de tensión entre algunos participantes dejaron claro que cada día la lucha por permanecer en la cocina más famosa de México se vuelve más exigente. Sin duda, una jornada donde el sazón, la pasión y la competencia fueron los grandes protagonistas.

