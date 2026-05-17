MasterChef 24/7 | Revelan el trofeo y premio de MasterChef 24/7: la batalla apenas comienza

El esperado trofeo y el premio de MasterChef 24/7 finalmente fueron revelados, sorprendiendo a todos los cocineros que forman parte de esta nueva aventura. El anuncio dejó claro que la contienda será como ninguna otra, con un objetivo que pondrá a prueba talento, resistencia y pasión por la cocina. Con el premio ya en la mira, la competencia apenas comienza y cada reto será clave para acercarse a la gran meta.

